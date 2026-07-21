サッカー日本代表の中村敬斗選手が、警察官の制服姿でイベントに登場し、若者らに闇バイトへ加担しないよう呼びかけました。21日、千葉県柏市で行われたイベントには、千葉県出身でワールドカップでも活躍したサッカー日本代表の中村敬斗選手が登場し、多くのファンが集まりました。昨夜9時から並んだファン：（中村選手は）サッカーに対する情熱が尊敬できて、プレーも好きです。警察官の格好をしていたらうれしいなと思って。千