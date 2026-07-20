キャッシュレス決済のサービスが広がり利用する方も多いと思いますが、1円玉が“11年ぶり”に量産されたんです。実は今、需要が高まっているという1円玉。どう使われているのか取材しました。■年約50万枚から1億3200万枚大幅な増産に14日にXで公開された造幣局の動画。1円玉がじゃらじゃらと流れていく様子は圧巻で、いつまでも見ていられそうです。およそ1400万回も再生されるほど、今、話題の動画で、映っているのは「令和八