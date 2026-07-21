当面の目標は2年後のロス五輪「侍ジャパンの次期監督に井口資仁（ただひと）氏が就任へ」と各メディアが相次いで報じた。「侍ジャパン強化委員会」は今年3月のWBCで敗退後に退任した井端弘和氏の後任の人選を進めてきた。2028年のロサンゼルス五輪の野球の出場枠獲得が当面の目標となるが、井口氏は早速「習い事」を始めたという。【写真を見る】有力、対抗、ダークホース…監督候補の面々とは現在51歳の井口氏は青山学院大時代