〈《奈良・母娘の死体遺棄》今北享宏容疑者（37）の会社同僚が独占告白「被害者・池田園美さんとの出会いと“本当の関係”」〉から続く「言葉にするのはなかなか難しいです……」【画像】菊水丸氏と園美さん、莉園さん声を震わせながら「週刊文春」の取材に応じたのは、河内音頭継承者の河内家菊水丸氏（63）だ。奈良市の名張川左岸で、遺体で見つかった池田園美さん（44）と、その娘・莉園さん（20）と10年以上の親交を持つ人物