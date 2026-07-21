6月20日に神戸市の中心エリアにある閑静な住宅街のマンションの一室で、体を上下2つに切断された遺体が、大型冷凍庫の中から発見された事件。司法解剖の結果、死亡したのは、このマンションに住む西口豊さんで、死亡推定時期はおよそ15年前の2011年12月ごろとみられることが判明した。同月23日に、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは西口さんの元妻である望月亜紀容疑者（50）。望月容疑者は西口さんとは’12年12月に離婚していたが、