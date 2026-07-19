難関国家資格を武器にして、夜の街で生きる人々を支える専門家がいる。彼らは、なぜこの世界を選び、どんな修羅場をくぐってきたのか。「KING’S BAR行政書士・社会保険労務士事務所」の代表兼マスター・井上信亨（49）の異色の経歴と仕事の流儀に迫る。「歌舞伎町っぽい話をすると、風俗店の従業員のトラブルで、いわゆるケツ持ち（用心棒）と私が話し合いをすることもありました。イカつい風貌の彼らは声を荒らげたり、テーブ