アメリカのトランプ大統領はICC＝国際刑事裁判所から逮捕状が出ているイスラエルのネタニヤフ首相について「アメリカ滞在中に逮捕されることはない」と主張しました。【映像】トランプ氏が自身のSNSに投稿した内容トランプ大統領は20日、自身のSNSでイスラエルのネタニヤフ首相について「アメリカに滞在する間は、どんな形や状況であれ逮捕されることはない」と投稿しました。また、トランプ大統領は「彼は、5万2000人の罪の