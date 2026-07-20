〈見つかったのは「乳房と下腹部を切り取られた」19歳女性の遺体…《一目惚れからストーカー化》29歳男が「殺人衝動」にかられた理由（昭和29年の事件）〉から続く昭和29年、埼玉県で19歳の女性が殺害され、乳房や下腹部を切り取られるという凄惨な事件が発生した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）逮捕されたのは、女性への執拗な執着からストーカーと化した29歳の男・古屋栄雄。一度も交際経験がない古屋は、ダンスホー