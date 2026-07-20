7月26日にスタートする日曜劇場『VIVANT』（TBS系）第2シーズンの新キャスト14人が、7月19日、公式Xで発表された。前作から続投する堺雅人、阿部寛、役所広司らにくわえ、新たに声優界や演劇界、海外で活躍する俳優など多彩な顔ぶれが集結。役名や詳細はいっさい伏せられており、物語の核心に関わる《重要な役どころ》とだけ明かされる徹底した情報統制も、作品らしい演出として話題を呼んでいる。「豪華キャストのなかでも、