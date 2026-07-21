20日夜、時津町で普通乗用車でバイクに追突し、22歳の男性を殺害しようとしたとして、42歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、時津町の自営業早川 太一容疑者(42)です。 警察によりますと早川容疑者は、20日午後11時50分頃時津町の国道206号で、22歳の男性が運転するバイクに普通乗用車で追突して殺害しようとした疑いです。 男性は病院に搬送されましたが命に別状はないと