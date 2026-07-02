7月1日、「文春オンライン」が俳優の佐藤二朗のハラスメントを報じた。「報道によれば、佐藤さんはドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でダブル主演を果たした女優の橋本愛さんに、ハラスメント行為をはたらいたそうです。橋本さんのキャリアを否定するかのような発言があったと伝えられています」（スポーツ紙記者）報道を受け、佐藤は同日にXを更新。《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何