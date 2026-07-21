ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 英紙がW杯に添えた写真、トランプ大統領へ「皮肉が効いてる」日本人… 北中米ワールドカップ ジャンニ・インファンティーノ FIFA ドナルド・トランプ ワールドカップ スペイン代表 THE ANSWER 英紙がW杯に添えた写真、トランプ大統領へ「皮肉が効いてる」日本人大爆笑 2026年7月21日 9時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯決勝の表彰式でトランプ大統領が降壇しない場面が話題に 英紙ガーディアンが「スペイン代表ではないと説明している」と皮肉な写真説明文を掲載 「切れ味最高」「皮肉が効いてる」と日本人ファンの間でも爆笑が広がっている 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 英紙がW杯に添えた写真、トランプ大統領へ「皮肉が効いてる」日本人大爆笑 記事時間 07/21 07:55 メッシがW杯連覇逃した悔しさを初めて語り、スペインへ祝福を送る 記事時間 07/21 07:22 フリーアナの望月理恵が「W杯ハーフタイムショー」に私見「選手を第一に」