〈「尻の穴に歯ブラシを入れて…」「全裸で樹海に放置」ルフィグループ“狂気の拷問部隊”が行っていた『戦慄リンチ』の実態〉から続く特殊詐欺や強盗などで日本を震撼させた、通称「ルフィ事件」。グループの源流とも言える、渡邉優樹が率いた特殊詐欺組織は2020年、“かけ子”と呼ばれる実行部隊のメンバーでさえタワマンに住むような絶頂を迎えていた。【衝撃】「ミスコン出場の美女」も参加していた！ルフィ強盗団のメンバ