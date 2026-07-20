7月18日、『朝だ！生です旅サラダ』（朝日放送テレビ）が放送された。タレント・勝俣州和の言動に、拒否反応が続出するいっぽう、“相方” の評価はうなぎのぼりのようだ。今回の放送では、全国の美食を味わう人気企画「極み！グルメ」で、勝俣と大仁田美咲アナが大分県へロケに向かい、佐賀関で取れる関あじ、関さばを使った郷土料理・りゅうきゅうが紹介された。2人は、地元の漁師とともに海に出て、何匹もの関あじを釣り