男子高校生に「土下座しろ」と暴行を加え、現金などを奪った疑いで少年5人が逮捕されました。高校1年生の少年5人は、2026年5月、東京・足立区の路上と公園内で男子高校生に対し「土下座しろ」と殴る蹴るの暴行を加えてけがをさせた上、スマートフォン1台と現金約5000円が入ったリュックを奪った疑いが持たれています。5人は、中学校の部活仲間で、少年の交際相手と男子高校生が一緒に登校していたことなどに不満を募らせ、犯行に及