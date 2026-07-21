東京・足立区の路上で、知人の男子高校生を殴りスマートフォンを奪ったなどとして、高校生の少年5人が警視庁に逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の15歳から16歳の高校生の少年5人です。少年らは今年5月、足立区入谷の路上で知人の10代の男子高校生を土下座させて、わき腹を何度も蹴るなどして全治3か月のけがをさせたうえ、スマートフォンなどを奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、少年