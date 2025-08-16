総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が16日、自身のSNSを更新し公開計量の動画を投稿した。朝倉は前日計量をパスし、16日（日本時間17日）に同級11位のティム・エリオット（米国）と「UFC319」のメインカードで対戦する。 ■UFC2戦目は「最高のコンディションで戦える」 16日未明、朝倉が前日計量をクリアしたことを知らせる動画をセコンドの竹浦正起氏が投稿。会場から出てきた朝倉は大きくガッツポーズをし、「