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年金月23万円に増額の72歳元サラリーマン「繰下げ」を強烈に後悔している訳

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 70歳まで年金の受給を我慢し、年金を受け取り始めた72歳男性
  • 妻が脳梗塞で倒れ、救急搬送され右半身に麻痺が残ったという
  • 在宅介護もスタートし、介護は肉体的にも大変だが精神的にツラいと語った
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