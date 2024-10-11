人気漫画「銀魂」のスピンオフ作品、「3年Z組銀八先生」のアニメ化が決定した。このアニメは、2025年10月にテレ東系列で放送予定で、原作は「銀魂 3年Z組銀八先生」という番外編小説。多くのファンが待ち望んでいたこの作品が、いよいよアニメとして登場する。「3年Z組銀八先生」は、銀魂のキャラクターたちが江戸から学園に舞台を移し、独特な青春を謳歌するなんでもありの学園アニメ。キャッチコピーは「陽キャも陰キャも関係な