ママ友にもいろんな人がいますが、人の旦那さんを誘惑してくるママ友は厄介ですよね……。しかし、思わぬかたちで返り討ちを受けることもあるようで？今回は、「厄介なママ友を撃退した旦那の言葉」の中から、手を触ってきたママ友を天然発言で撃退したエピソードをご紹介します。「アルコール消毒持ってる？」「人の旦那にやたらとちょっかいを出してくるママ友。コロナ禍で人と触れ合うことに気を使う時期にも関わらず、そのママ