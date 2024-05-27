牛丼チェーン「すき家」の隠れた絶品メニューがあるの知っていますか？それは、一部店舗限定で販売中の「からあげ」です。これは止まらないやつ...SNS上では、「すき家にからあげあるの知らなかった」「すき家のからあげ美味いよね」「これは普段気づかん...」「隠れ美味しいメニュー」といった声が見られるように、知る人ぞ知る人気メニューのようです。さっそく記者もからあげを取り扱う店舗に行ってみました。からあげは、2個が