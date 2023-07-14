１０秒未満だった痴漢行為を無罪とした裁判についてイタリア国内で波紋が広がっている/Mapbox（ＣＮＮ）イタリアの学校で生徒に対する痴漢行為をしたとして性的暴行罪で起訴された男性用務員に対し、痴漢行為は１０秒足らずだったという理由で裁判所が無罪判決を言い渡し、国民から非難の声が巻き起こっている。国営放送ＲＡＩによると、被告は６６歳の男性で、ローマの裁判所は痴漢行為の持続時間が「約５〜１０秒」だったという
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