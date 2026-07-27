ウクライナのゼレンスキー大統領は25日の演説で、ロシア西部ボロネジ州では6月から北朝鮮兵の3万人規模での受け入れ準備が進められており、弾道ミサイル発射台の追加供与も計画されていると主張した。兵員数の規模や派兵先の地名、ミサイル発射台の動向にまで敢えて言及したのは、ロシアと北朝鮮が「何を企み、どこで何をしているか知っている」とのメッセージだろう。ボロネジ州はすでにウクライナ軍のドローン攻撃を受けているこ