7月22日に『週刊文春』が俳優で歌手の三山凌輝（27）と元宝塚歌劇団の花乃まりあ（33）の“不適切密会”を報じたことにより、2人が出演した7月11日配信のTVerオリジナルコンテンツ『突然ですが占ってもいいですか？TVer特別編』が、思わぬ形で注目を集めている。同番組では、占い師・彌彌告が2人を占星術で鑑定。花乃については「財産・結婚、セックス、生と死」が本質にあると指摘。それを聞いた花乃は「ええっ」と口を手で隠して