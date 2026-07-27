フードフェス開催中の米シアトルセンターで銃撃が発生し、警察が出動した/Lindsey Wasson/AP（CNN）米シアトルのフードフェスティバル会場で26日夜、銃撃事件が発生し2人が死亡、複数人が負傷した。消防当局が発表した。現場は同市の象徴的なタワー、スペースニードルの近くだった。シアトル消防局は、午後6時過ぎにシアトルセンターで銃撃事件が発生したとの通報を受け、現場に駆けつけたと発表した。消防局の発表によると、現場