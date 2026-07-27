日本のテニス史に名を刻んだ"元世界女王"が逮捕され衝撃が広がっている。高知県警は7月22日、「ロマンス詐欺」に関与し、現金をだまし取ったとして、元女子テニス選手で会社員の平木理化容疑者（54）を逮捕した。スポーツ紙記者が経歴を振り返る。【写真を見る】平木容疑者が住んでいた大きな白い家。若かりし全仏オープン・混合ダブルス優勝時も平木容疑者など「平木容疑者は現役時代、インド人選手と組み、日本人を含むペアと