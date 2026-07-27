大相撲名古屋場所での優勝から一夜が明け、ウクライナ出身の関脇・安青錦が会見に臨みました。優勝＆大関復帰へ 関脇・安青錦（22）：“やりきった”という感じがすごい。（関脇になって）いろんな人たちに“俺はこんなもんじゃない”と、勝っている姿を見せたい気持ちが強かったので、今場所しっかり優勝して（大関に）復帰できてうれしい。3度目の優勝を果たし指3本を立てて見せた安青錦関。大関復帰を決定づけた今場所のクライ