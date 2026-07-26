業界内に存在する「あるリスト」フジテレビの４月期火９ドラマ『夫婦別姓刑事』の最終回から１ヵ月が過ぎた。その間、ダブル主演の佐藤二朗（57）と橋本愛（30）を巡る「ハラスメント騒動」はSNSからテレビに至るまで取り上げられる問題となった。いまだにその余波が残る中、今後の騒動の行方について芸能事務所関係者が語る。「当然ですが、現時点で二人の今後の共演はあり得ません。今回の騒動で得した人間は誰もいない。佐藤も