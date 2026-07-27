7月26日に放送された堺雅人主演のドラマ『VIVANT』シーズン2第1話の平均世帯視聴率が18.8％、個人平均視聴率が12.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、好発進を決めた。【写真】身長190cm!直撃取材で口を開いた『VIVANT』監督の“ジャイさん”2023年に放送されたシーズン1最終回は19.6％を記録するなど、社会現象になった同作。シーズン1はモンゴルで長期ロケを敢行。1話あたりの制作費が1億円と言われるなど、地上波ド