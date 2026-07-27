今年3月、三重県亀山市の新東名高速のトンネルで6人が死亡した追突事故、あれから4カ月、遺族が抱える思いを聞きました。 ■仲良し家族が犠牲に…遺族「殺されたと思っている」 4か月前、楽しい家族旅行の道中でした。幸司さんの姉：「あの子たちがまた帰ってくるんじゃないか、という感覚がどこかにあって、そんな感じで4カ月が過ぎている」恵梨子さんの兄：「帰ってきてほしい、いるんじゃないかなという気持ちが入