ペルー大統領への就任を控えるケイコ・フジモリ氏＝15日、リマ（ロイター＝共同）【リマ共同】6月のペルー大統領選決選投票で勝利した日系3世の右派ケイコ・フジモリ氏（51）が28日（日本時間29日）、大統領に就任する。日系人としては父の故アルベルト氏に続いて国家運営を担い、日本や米国との関係強化を図る構えだ。任期は5年。フジモリ氏は28日に首都リマの外務省トーレタグレ宮で各国首脳らと面会した後、国会で開かれる