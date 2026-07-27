王者・井上と挑戦者・那須川（写真：山口フィニート裕朗/アフロ）J-CASTニュース

具志堅用高氏が分析、井上拓真と那須川天心の9月再戦の行方

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元WBA世界王者の具志堅用高氏が9月27日のWBC世界バンタム級再戦を展望した
  • 具志堅氏は王者・井上拓真が「手の内を読み取っている」と優位性を指摘した
  • 「中盤までに倒すなら拓真が有利」と具志堅氏は勝敗予想を語ったという
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