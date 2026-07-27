カブスのピート・クロウ＝アームストロング（左）とドジャース・大谷翔平【写真：ロイター、黒澤崇】フルカウント

大谷翔平のMVP独走に陰り、カブス24歳がWAR7.0で猛追する

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大谷翔平のMVP独走に陰りが出てきたとFull-Countが報じた
  • カブスのPCAがWAR7.0を記録し、大谷のWAR5.9を上回り首位に立った
  • 左膝の影響で後半戦の大谷は打率.176と低迷し、残り約2か月が正念場となる
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