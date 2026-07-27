突入事件の容疑者が射殺された現場近くを警備する警察官＝26日、ベルリン（DPA提供・AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツの警察当局は26日、首都ベルリンで開かれた性的少数者のイベントの会場周辺に車が突っ込み、1人が死亡、29人が負傷した事件で、容疑者を市内で射殺したと発表した。事件は25日夜、ベルリン中心部で発生した。性的少数者の権利擁護を訴えるイベント「クリストファー・ストリート・デー」が開催されており、現