賛否両論の理由平成前期に大人気を博した連続ドラマの続編、フジテレビ系「GTO」（月曜午後10時、制作・関西テレビ）が始まった。20日に放送された初回の個人視聴率は3.8％。夏ドラマの初回視聴率としては上位だった。もっとも、SNS上には賛否が渦巻いている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】20代とは思えない「色気」…「反町隆史」と「竹野内豊」秘蔵2ショット「GTO」は1998年に連ドラとして第