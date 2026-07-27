京鼎樓（ジンディンロウ）グループは2026年7月27日に、小籠包がお得になるキャンペーンを開催しています。熱々の小籠包をお得に楽しもう！毎月27日限定で小籠包を特別価格で楽しめるキャンペーンが、26年7月27日から始まりました。業態・店舗ごとにキャンペーン内容が異なります。京鼎樓・鼎's 京都三条店・京鼎樓小館 ららぽーと門真店通常1890円の「京鼎小籠包（10個入り）」が999円になります。京鼎樓の対象店舗は、恵比寿本店