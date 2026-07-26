大相撲名古屋場所千秋楽（２６日・ＩＧアリーナ）２場所連続休場明けの横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を押し倒して９勝６敗で終えた。昨年九州場所で左肩を痛めた影響もあり、今場所は安定感を欠き、２ケタ白星に届かなかった。八角理事長（元横綱・北勝海）は、大の里について「来場所は稽古しかない」と稽古の重要性を指摘。その上で「（同じ二所ノ関一門の）高安に頭を押さえてもらってね。毎日、