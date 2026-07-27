激しい雨が降る中、逃げ惑う人々。次の瞬間、突然押し寄せた大量の水に、次々とテントが流されていきました。中国メディアによりますと、北西部の甘粛省で26日、短時間に激しい雨が降ったことで鉄砲水が発生。地元当局によりますと、キャンプをしていた旅行客たちが巻き込まれ、10人が死亡、23人が負傷しました。鉄砲水が発生した際に撮影されたとされる映像では、人がいた場所が一瞬で激しい水の流れにのみ込まれていくのが分かり