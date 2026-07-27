Ｎｅｔｆｌｉｘで話題の恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」の８月４日から配信されるシーズン２のティザービジュアルなどが公開され、話題となった。ビジュアルの中で中央に映っている全身タトゥーの男性は、人気格闘技イベント「ブレイキングダウン」の選手でもある尾田優也。ＳＮＳなどでは「顔が良すぎる」、「尾田優也出てんの激アツ」、「全身刺青のえぐいやつ尾田優也なのかよ笑」、「あのだるまの刺青は尾田優也」、「華