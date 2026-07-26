事件のありようも時代と共に変わっていくのか。旭川女子高生殺害事件でも騒然…なぜ女性の事件はネットで盛り上がるのか？ 見えてきた論調支配者の属性北海道旭川市で女子高生を死亡させた事件で、主犯格とされる内田梨瑚被告（23）は先月22日、旭川地裁で懲役27年の判決を言い渡された（判決確定）。共犯女性は「舎弟」と呼ばれる関係にあり、内田被告を恐れていたことをうかがわせる証言をしている。同じ北海道は江別市の