堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」シーズン２のスタートする直前、２６日午後８時から、堺雅人阿部寛松坂桃李らが出演して「ＶＩＶＡＮＴ緊急生放送ＳＰ」が放送された。第１期作のダイジェストが放送された中で、注目されていた未回収場面についての説明があった。前作で乃木憂助（堺雅人）が組織テントに潜入するため再びバルカに向かった航空機の中で、公安刑事野崎守（阿部寛）が、乃木に「俺が可愛がってい