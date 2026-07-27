「東京アプリ」のポイントが「PayPay」や「WAON」でも使えるようになりました。東京都では、物価高対策として2月から公式アプリ「東京アプリ」をダウンロードしてマイナンバーカードで本人認証をした15歳以上の都民を対象に1万1千円分のポイントを付与しています。これまで、「楽天ペイ」や「au PAY」など5種類のポイントに交換が可能でしたが、27日午前10時から新たに「PayPay」や「WAON」でも使えるようになりました。東京アプリ