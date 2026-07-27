アメリカによるイランへの攻撃が24日から止まっていることについて、トランプ政権の国連大使は「外交に時間を与えるためだ」と語りました。アメリカウォルツ国連大使「外交に少しの時間を与えている。トランプ大統領は外交にチャンスを与えており、今後、数日間の展開を見守ることになる」ウォルツ国連大使は26日、CBSテレビの番組に出演し、イランへの攻撃が24日以降、停止している理由をこのように説明しました。そのうえで、