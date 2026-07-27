ヨーロッパ各地で、熱波と強風の影響で山火事が相次いでいて、フランスとスペインではあわせて30万人以上が避難する事態となっています。木々が広い範囲で燃え広がり、大量の黒煙が空を覆い尽くしているのは、ワインの産地として知られるフランス・ボルドー近郊です。世界遺産「ボルドー、月の港」がある港町として発展した歴史地区ボルドー。火は、その都市圏まで最も近いところで約15kmに迫っています。警察官は、火の手が迫る住