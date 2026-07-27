脅迫するメッセージを女性に送ったとして、高松市西春日町の無職の男（52）が昨夜（26日）逮捕されました。 【写真を見る】「貴様らに斬鉄剣くらわしたるさかいな」などメッセージを送信し女性（37）を脅迫した疑い...無職の男（52）を逮捕【香川】 女性を脅迫か… 警察によりますと、男（52）はきのう（26日）午前5時49分ごろから午前5時58分ごろまでの間、香川県内の女性（37）に対して、コミュニケーショ