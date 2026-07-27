埼玉県警が取り締まり中に盗まれた「可搬式オービス」と同型の速度違反取り締まり装置（同県警提供）埼玉県警は27日、同県加須市の歩道で速度違反取り締まり中の持ち運びができる装置「可搬式オービス」を盗んだとして、窃盗の疑いで、加須市北小浜、配送業倉本浩司容疑者（58）を逮捕した。県警によると、盗まれた装置は見つかっていない。「盗んでいません」と容疑を否認している。逮捕容疑は6月18日午後11時5分ごろから約10