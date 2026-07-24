ダウンタウンの松本人志が大腸がんの切除手術を受けたことを公表し、ファンの間で衝撃が走っている。松本は7月17日、有料配信サービス『DOWNTOWN+』に出演し、ストーマ（人工肛門）の造設手術を受けたことを明かした。数カ月後には腸をつなぎ直す手術を受けるため、一時的なものだという。ストーマをつけた人を指す「オストメイト」は、日本では20万人以上といわれている。著名人では、俳優の故・渡哲也さんが1991年に直腸が