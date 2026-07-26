Photo Illustration by Leah Abucayan/CNN/Airbus/GettyCNN.co.jp

サウジアラビアの拘置所でエチオピア移民が死刑執行を待ち続ける

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サウジアラビアで薬物犯罪の死刑執行が急増しており外国人が標的に
  • エチオピア人移民が弁護士もなく死刑を宣告されると人権団体が告発している
  • 2025年に入り死者を伴わない薬物犯罪での死刑執行はすでに71人に上る
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