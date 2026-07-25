観光目的でニュージーランドに向かうも入国拒否され、強制送還されてしまったセクシー女優が話題だ。福田ゆあさん（21）は2025年10月にグラビアアイドルから転身したセクシー女優だが、入国審査時に"売春目的”だと疑われ、長時間取り調べを受けて現地警察署で一晩を過ごした挙げ句、日本に送り返されたという。【写真を見る】スウェット姿で拘束された福田さん。パスポートに押された「入国拒否」の大きなスタンプ福田さんが