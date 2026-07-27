秋篠宮家の次女・佳子さまは7月24日、静岡県御殿場市で開かれた「第60回全日本高校馬術競技大会」の開会式に出席した。挨拶では「馬と一体となって、積み重ねてきた努力の成果を存分に発揮できるよう応援しています。素晴らしい思い出になることを願います」と述べ、高校生たちへ温かなエールを送った。【全身を見る】ブルーのワンピースに白パンプス姿の佳子さま、藍染めイヤリングでさらに爽やかにこの日佳子さまが着用した